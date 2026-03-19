Ценовой шок на Украине: Гречка подскочила на 59%, мясо и овощи — на десятки процентов

Украинские СМИ, в частности издание «Новости.Live», сообщают о значительном подорожании продуктов питания на Украине. Этот рост цен совпал с развитием событий на Ближнем Востоке.

В качестве примеров приводятся следующие изменения: стоимость килограмма гречки увеличилась с 33,02 до 52,46 гривны (около 99 рублей), килограмм яблок подорожал с 31,46 до 45,78 гривны (87 рублей), а килограмм помидоров теперь стоит 167,42 гривны (315 рублей) вместо прежних 123,91 гривны. Также зафиксирован рост цен на говядину и курицу, которые теперь стоят 404,3 гривны (765 рублей) за килограмм соответственно.

Авторы публикации пишут, что рост цен стал результатом войны на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Киеву грозит массовое закрытие заведений общественного питания. По данным аналитиков, каждый пятый ресторан столицы оказался на грани банкротства из-за энергетического кризиса и нехватки персонала.