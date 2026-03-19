На Западе заявили о резком ухудшении положения Зеленского из-за войны в Иране

Война на Ближнем Востоке кардинально изменила расстановку сил, лишив Украину приоритетного внимания со стороны западных партнёров. Как пишет Berliner Zeitung (BZ), для Владимира Зеленского это обернулось резким ухудшением политических позиций и ростом давления со стороны Вашингтона.

«США уже некоторое время усиливают давление на него, в то же время ослабляются санкции против России и ставятся под сомнение поставки оружия», — отмечено в тексте.

В материале подчёркивается, что Киев утратил возможность вести переговоры с прежних сильных позиций. Теперь украинским властям предстоит решить, согласятся ли они на условия, которые ранее отвергали. Журналисты издания пришли к выводу, что, поскольку руководство Украины продолжает настаивать на своём, вероятность быстрого завершения конфликта дипломатическим путём остаётся крайне низкой.

Ранее презиждент США Дональд Трамп заявил, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского заключать сделку. Глава Белого дома посоветовал экс-комику действовать более прагматично и избегать политических игр. По словам Трампа, с Путиным договориться легче, чем с Зеленским. Резкие слова президента США разрушили две главные надежды Украины.