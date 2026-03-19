Неудачи США на Ближнем Востоке стали своего рода расплатой за их прежние насмешки над Россией. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Baijiahao.

Обозреватели отмечают, что четыре года назад западные страны принижали успехи России в ходе специальной военной операции на Украине. Теперь же, по их мнению, эти насмешки обернулись против США в контексте их собственной военной кампании на Ближнем Востоке.

Жесткая и бескомпромиссная политика США в отношении Ирана оказалась неэффективной. По мнению журналистов, сложившаяся ситуация является своеобразной реакцией на прошлые действия, которые были восприняты как неуважение к России.

«Сверхдержава США, а с другой — Израиль, который часто называют маленьким гегемоном Ближнего Востока. Эти две страны объединили силы, используя ряд комбинированных тактик, и атаковали Иран. Но каков же результат? Иранский режим остаётся стабильным», — говорится в публикации.

Американские военные неудачи были обусловлены просчитанным планом наступления на исламскую республику, который предусматривал быструю смену режима в течение нескольких дней. Неэффективность предпринятых действий привела к затяжному конфликту с тенденцией к нарастанию эскалации.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал позицию НАТО за то, что альянс отказался поддерживать Вашингтон в военной операции против Ирана. Хозяин Белого дома назвал это решение очень глупой ошибкой. Он заявил, что США несут колоссальные финансовые обязательства по безопасности союзников. При этом в момент, когда Америке потребовалась поддержка, эти страны не оказали её. Трамп также связал огромные траты на нужды других государств с образованием дефицита бюджета США.