Цены на летний отдых в России выросли на 6,5%

Средняя стоимость проживания в российских гостиницах этим летом составит 13 526 рублей за сутки, что на 6,5% больше по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, рост цен на размещение в гостиницах в основном вызван инфляционными процессами. Так, в отелях категории 0-2 звезды стоимость повысилась на 5,8%, в категории 3 звезды — на 8,2%, а в четырех- и пятизвездочных отелях — на 3,4%.

Однако есть и хорошие новости: в некоторых регионах России цены на размещение снижаются. Например, в Астраханской области снижение составило 0,9%, в Москве — 0,8%, в Чечне — 2,7%, а в Тыве — целых 22%. Также снижение цен наблюдается в таких регионах, как Приморский край, Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.

Что касается авиаперевозок, то в этом году стоимость билетов на внутренние рейсы выросла на 10,5%. А вот на международных направлениях цена билетов снизилась на 2%.

Кстати, отпуск для большинства россиян — это стресс. Почти четверть туристов испытывают сильную тревогу перед отдыхом, а радуется поездке лишь 31%. Главный страх (47%) — что-то забыть или упустить при сборах.