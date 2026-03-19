19 марта, 11:33

Вернувшиеся из Японии россияне получили от мошенников обвинения в экстремизме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Российских туристов предупредили о новой схеме обмана, с которой можно столкнуться после поездки в Японию. Информация появилась в телеграм-канале «Врен о Японии для туриста».

Сообщается, что злоумышленники звонят и пишут в мессенджерах, обвиняя людей в причастности к запрещённым организациям. Поводом становится якобы поддержка «Союза за возвращение северных территорий»*. Один из пострадавших рассказал, что сначала ему поступали многочисленные звонки с разных номеров. Позже начались сообщения с аналогичными обвинениями.

После этого мошенники переходят к основной цели — требуют перевести деньги, объясняя это необходимостью «спасти» средства от блокировки. Эксперты отмечают, что схема построена на запугивании и давлении. Аферисты рассчитывают, что человек испугается возможных последствий. Россиянам рекомендуют не вступать в диалог, игнорировать подобные обращения и сразу блокировать отправителей.

«Союз за возвращение северных территорий»* выступает за передачу Курильских островов Японии.

Японию внезапно объявили главным хитом майских у россиян, но есть нюанс

Ранее Life.ru сообщал, что пенсионерка из Екатеринбурга покончила с собой после общения с мошенниками. Аферисты выманили у пожилой женщины более миллиона рублей. Аферисты вели с ней переписку, угрожали и убедили, что средства пойдут на нужды украинской армии.

*Признано нежелательной организацией в России

Полина Никифорова
