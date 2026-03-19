Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 11:50

Режиссёр «Паддингтона» Пол Кинг снимет фильм об игрушке Лабубу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enjoy The Life

Вселенная популярного игрушечного монстра Лабубу готовится к полноценному дебюту в кино: историю персонажа на большой экран перенесёт Пол Кинг, режиссёр дилогии о медвежонке Паддингтоне и нашумевшей «Вонки». Китайская компания Pop Mart, владеющая правами на бренд, официально подтвердила запуск проекта в совместном производстве с Sony Pictures.

Работа над картиной, которая органично соединит в себе элементы live-action и компьютерной анимации, стартует в Голливуде. Компанию Полу Кингу на съёмочной площадке составит сценарист Стивен Левинсон, а контролировать процесс в качестве исполнительного продюсера будет гонконгский художник Лун Цзяшэн (Лунг Касинг).

Дизайн Лабубу принадлежит кисти гонконгского художника Лунга Касинга, который черпал вдохновение в скандинавской мифологии — отсюда и сказочный облик плюшевого существа с длинными ушами и широкой зубастой улыбкой. Серийное производство игрушек компания Pop Mart запустила ещё в 2019 году, однако настоящий взрыв популярности пришёлся на 2024-й: начав победное шествие по Азии, монстр благодаря соцсетям и мировым знаменитостям молниеносно покорил и остальной мир.

Мединский показал Z-неваляшку и призвал выбирать наши игрушки вместо жуткой Лабубы
Ране Life.ru сообщал, что вселенная «Игры престолов» готовится к большому кино. Warner Bros. начала работать над полнометражным фильм, посвященным Эйгону I Таргариену по прозвищу Завоеватель. События развернутся примерно за 300 лет до сериала «Игра престолов».

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar