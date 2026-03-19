В Алуште сносят главный символ города, который обещали восстановить почти за ₽10 млн

Знаковую для Алушты полуротонду на набережной, которую местные власти обещали отреставрировать за бюджетные средства в размере почти 10 миллионов рублей, сегодня сравняли с землёй. Как стало известно от «Mash на Волне», вместо восстановления объекта рабочие пригнали экскаватор и пустили под ковш строение 1951 года постройки, имеющее статус памятника регионального значения.

В Алуште начали снесли полуротонду, на реставрацию которой ещё недавно выделяли 10 млн. Видео © Telegram / Mash на Волне

Месяц назад на объекте стартовали ремонтные работы: подрядчик должен был укрепить колонны и вернуть утраченный исторический лозунг «Граждане СССР имеют право на отдых». Однако сегодняшний демонтаж стал полной неожиданностью для местных жителей.

Глава городской администрации Галина Огнева пояснила, что несущие конструкции пришли в полную негодность — металлический каркас внутри колонн прогнил настолько, что восстановлению они не подлежали. Она также заверила, что уже к июню на прежнем месте возведут новую ротонду, которая станет точной копией утраченной. Комментируя возмущение горожан, она назвала их «домашними экспертами» и призвала не доверять слухам.

А ранее сообщалось, что власти Крыма предложили восстановить и установить на полуострове демонтированный в Карабахе памятник Айвазовскому. Глава республики Сергей Аксёнов отметил, что Айвазовский был выдающимся художником, чей вклад значим не только для российской, но и для мировой культуры. Он также осудил практику сноса памятников, назвав её опасной тенденцией.