19 марта, 12:52

Свыше 14 тысяч жителей белгородского приграничья отселены из-за атак ВСУ

В результате продолжающихся атак со стороны ВСУ, включая обстрелы и атаки беспилотников, из 68 приграничных муниципалитетов Белгородской области было отселено свыше 14 тысяч жителей. Об этом заявила Ольга Медведева, помощник заместителя губернатора региона по внутренней политике, на международном телемосте с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником.

«В связи с обострением обстановки на сегодняшний день отселены более 14 тысяч человек, которые жили вдоль границы в 68 населённых пунктах Белгородской области», — рассказала она.

По словам Медведевой, за последние четыре года в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадало более 53 тысяч жилых объектов и свыше 20 тысяч личных автомобилей. Она уточнила, что речь идёт о квартирах и домах, где проживали мирные жители, а также о гражданских легковых машинах, которые были повреждены или полностью уничтожены.

Украинский дрон атаковал школу в селе Маломихайловка, пострадали две женщины
Украинский дрон атаковал школу в селе Маломихайловка, пострадали две женщины

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запросил у кабмина деньги на покупку 700 укрытий для приграничья. Он отметил, что средства сразу же направят в производство, а позднее начнётся поставка готовых изделий.

