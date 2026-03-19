«Лечи меня — я хочу жить 100 лет»: В ГД оценили стоимость нездорового образа жизни для бюджета страны

Избыточный вес, сосудисто-сердечные заболевания и вредные привычки граждан «бьют» по российскому бюджету, а вот здоровый образ жизни приводит к его экономии, заявил в беседе с Life.ru член комиссии Госдумы по охране здоровья Александр Петров. В ходе форума «Здоровое общество» депутат объяснил, кто сможет прожить до 100 лет.

«Неважно, сто лет ты проживёшь… Но нужно прожить качественную жизнь. Может быть, девяносто девять лет и качественная жизнь лучше, чем больной человек и сто лет», — подчеркнул депутат.

Петров обратил внимание, что значительную нагрузку на бюджет создаёт нездоровый образ жизни граждан.

«Нагрузка на бюджет — это когда люди кушают неправильно. Это избыточный вес, это сосудисто-сердечные [заболевания]. Это, извините меня, безобразный образ жизни, и алкоголизм уж, и другие проблемы — наркотики и всё остальное», — заявил парламентарий.

По его мнению, формирование правильных привычек и здоровый образ жизни приводят к экономии бюджета, так как государство тратит меньше средств на лечение. Кроме того, активные и здоровые люди дольше участвуют в экономической и общественной жизни, передавая опыт молодёжи.

«Одни сорок лет бухают, потом приходят и говорят: «Лечи меня. Я хочу жить сто лет». Так не бывает», — высказался Петров о тех, кто годами злоупотребляет алкоголем, а потом требует восстановить здоровье.

Он призвал начинать заботу о здоровье с себя, например, отказываясь от вредной еды вроде круассанов.

