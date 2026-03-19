Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 13:34

«Сползли под стол»: Захарова резко ответила на слова Мерца о переговорах по Украине

Обложка © ТАСС / Арина Антонова, © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца с требованием предоставить место за переговорным столом по Украине. Она заявила, что ряд стран фактически утратили прежние позиции в переговорном процессе. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», — сказала Захарова.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости расширения формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он настаивал на участии в обсуждениях не только России и США, но также Украины и европейских стран.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar