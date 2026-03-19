Песков ответил на вопрос о затянувшейся паузе в переговорах с Украиной

Трёхсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас в процессе возникла пауза, связанная с организационными вопросами. В Кремле рассчитывают, что она будет временной.

«Как только будет возможность и как только будут согласованы графики всех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», — сказал представитель Кремля.

