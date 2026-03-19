Песков ответил на вопрос о затянувшейся паузе в переговорах с Украиной

19 марта, 09:41

Песков: Переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков сторон

Обложка © Life.ru

Трёхсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас в процессе возникла пауза, связанная с организационными вопросами. В Кремле рассчитывают, что она будет временной.

Сенатор Карасин: Турция может стать местом новых переговоров РФ и Украины

«Как только будет возможность и как только будут согласованы графики всех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», — сказал представитель Кремля.

Лавров: Украина не готова к переговорам, Россия будет достигать целей на земле

Ранее контакты по украинской тематике уже проходили на разных международных площадках. В частности, консультации представителей сторон обсуждались в Абу-Даби и Женеве, где рассматривались возможные параметры диалога. Эти встречи носили предварительный характер и были направлены на поиск точек соприкосновения. По итогам стороны продолжили взаимодействие на уровне рабочих контактов. В Кремле подчёркивают, что переговорный формат сохраняется. Ожидается, что после согласования графиков стороны смогут вернуться к обсуждению.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Марина Фещенко
