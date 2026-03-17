Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 12:42

Сенатор Карасин: Турция может стать местом новых переговоров РФ и Украины

Турция рассматривается как вероятная площадка для следующей встречи представителей России и Украины. Об этом в интервью «Ленте.ru» сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.

По его утверждению, определяющее значение для возобновления диалога имеет не столько выбор страны для проведения встречи, сколько готовность киевского режима к конструктивному разговору.

«Турция уже была местом переговоров, так что почему бы ей не стать местом для проведения очередного раунда?», — вопросил сенатор.

Карасин обратил внимание, что в последний период Владимир Зеленский заметно ужесточил свою риторику, что только осложняет поиски точек соприкосновения. Парламентарий убеждён, что украинский лидер полностью утратил адекватность, позволяя себе грубые и вызывающие заявления. Всё это, по мнению собеседника издания, ведёт к тому, что Украина становится неспособной к переговорам, а сам Зеленский думает исключительно о своём политическом будущем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает прогресса в вопросах переговоров по Украине в ближайшее время, несмотря на текущую паузу. По его словам, новый раунд встреч возможен в обозримом будущем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
