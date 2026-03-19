Рост розничных магазинов в России замедлился до минимальных темпов с 2018 года

В России ожидается замедление роста рынка жестких дискаунтеров — магазинов с минимальными ценами. В 2026 году оборот сегмента увеличится, однако темпы станут самыми низкими за последние годы. Об этом сообщил «Коммерсант».

По оценкам аналитиков, в 2026 году оборот жестких дискаунтеров достигнет 2,06 триллиона рублей, что на 19,1% выше показателя предыдущего года. Несмотря на рост, динамика окажется слабейшей с 2018 года. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов развития сегмента. В 2027 году прирост может составить 18,2%, в 2028-м — 13,4%, а к 2029 году замедлится до 9,4%.

Одновременно фиксируется сокращение темпов открытия новых торговых точек. В прошлом году их количество увеличилось с 1,43 до 1,24 тысячи, что стало худшим результатом с 2020 года. Снижение активности связывают с общим охлаждением розничного рынка. Потребители стремятся оптимизировать расходы независимо от уровня доходов. Так, по данным «Сбериндекса», номинальные траты населения за период с 9 по 15 марта выросли лишь на 1,8% в годовом выражении — значительно ниже инфляции.

Дополнительное влияние оказывают сложности у одной из крупнейших сетей формата — «Светофора». В прошлом году её выручка снизилась на 3% на фоне сокращения числа магазинов. Проверки и внимание со стороны надзорных органов привели к приостановке работы и закрытию части точек. На ситуацию также влияет усиливающаяся конкуренция. Мягкие дискаунтеры активно используют акции и скидки, приближая цены к уровню жесткого формата, что снижает приток покупателей.

Кроме того, уменьшается количество подходящих локаций для открытия новых магазинов, из-за чего расширение сети становится менее интенсивным. При этом участники рынка отмечают, что интерес к формату сохраняется. Крупные ритейлеры продолжают развивать жесткие дискаунтеры, поскольку запуск таких магазинов обходится дешевле супермаркетов, а их доля в продовольственной рознице пока составляет около 5,8%.

