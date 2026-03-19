Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 13:35

Автоюрист оценил идею привязать полис ОСАГО к водителю, а не к машине

В Госдуме обсуждают возможность реформы ОСАГО: полис предлагают привязывать не к транспортному средству, а к конкретному водителю. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Ридусом» оценил инициативу и нашёл её бессмысленной.

По словам эксперта, действующая система страхования и так учитывает все параметры автомобилиста — стаж, аварийность, регион проживания и прочие коэффициенты. При таких условиях привязка полиса к личности водителя ничего не меняет и не даёт никаких преимуществ.

Особенно бесполезна новая схема окажется в случае ДТП с электросамокатами, считает Воропаев. Главная проблема таких аварий — установление личности нарушителя. Самокатчики, как правило, быстро скрываются с места происшествия и не оставляют контактов. Даже если они помогают пострадавшему, то редко представляются и уж точно не предъявляют документов.

Автоюрист напомнил, что похожие предложения уже звучали в парламенте, но широкой поддержки не получили. И текущая инициатива, судя по всему, разделит ту же участь.

Госдума ограничила ежедневное число штрафов за езду без полиса ОСАГО

Напомним, ранее полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю. В Госдуме отметили, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
