Бывший кремлёвский политтехнолог Мария Сергеева объяснила феномен постоянного везения президента России Владимира Путина через понятие «Мандат Неба», заимствованное из китайской философии. Она считает, что российского лидера сопровождает какое-то иррациональное сопутствие удачи, которое проявляется в самые критические моменты. —

Сергеева привела в пример экономическую ситуацию. На фоне боевых действий и санкций правительство готовится к сокращению расходов, а чиновники ломают голову, где взять дополнительные доходы. Неожиданно происходят события, которые переворачивают ситуацию в абсолютную пользу России.

США начинают военную операцию против Ирана, тот в ответ блокирует Ормузский пролив и наносит удары по нефтяной инфраструктуре арабских стран. В результате цены на данный ресурс взлетают до уровней «тучных нулевых». Как отмечает политтехнолог, российскую нефть в таких условиях уже не заблокировать — альтернативы ей попросту нет.

Она ссылается на политического обозревателя Андрея Перлу, по данным которого дополнительные поступления от экспорта составляют около 150 миллионов долларов в день. Этот подарок судьбы Сергеева и называет проявлением того самого «Мандата Неба».

«Я ж говорю, запредельное политическое везение», — написала она в своём телеграм-канале.

В китайской культуре «Мандат Неба» (тяньмин) традиционно служит источником легитимации правящей династии. Согласно этой доктрине, Небеса даруют свой мандат добродетельному правителю — «Сыну Неба», которому предначертано править миром. В китайской философии понятия «тяньмин» и «удача» (мин) тесно связаны. Примерно треть успехов человека определяется именно Небом, как сформулировал учёный Су Донпо ещё в XI веке.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин перехватил инициативу у Евросоюза, заявив о возможности немедленно прекратить поставки газа в Европу. Как раз в тот момент, когда в Брюсселе готовили очередной санкционный пакет. Российский лидер фактически выдвинул ультиматум, не дав Европе опомниться. Его слова вызвали настоящий переполох в европейских столицах.