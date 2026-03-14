План США и Израиля по быстрой победе над Ираном провалился, конфликт затянулся, а в Вашингтоне нарастает тревога на фоне спокойствия президента РФ Владимира Путина. Такую оценку ситуации дали китайские журналисты издания Baijiahao.

Авторы отмечают, что риторика американского руководства становится всё более нервозной. Рост цен на нефть усиливает давление на Белый дом, который уже рассматривает возможность частичного снятия санкций с России. Эксперты предсказывают рекордные котировки.

«Это чувство тревоги не находит отражения в комментариях СМИ, но проявляется в серии необычных поступков Вашингтона», — пишут обозреватели.

На этом фоне выделяется сдержанность Владимира Путина. Недавний телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом показал, что США пытаются убедить Москву не вмешиваться в ближневосточную операцию.