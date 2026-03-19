Россиянам назвали необходимый стаж для максимальной пенсии

HR-эксперт Алексей Чихачёв рассказал, как россиянам получить максимальную страховую пенсию. По его словам, одного лишь длительного стажа недостаточно.

Эксперт в интервью «Газете.ru» пояснил: в 2026 году для назначения выплат нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). Но итоговая сумма считается по формуле: накопленные баллы умножаются на их стоимость (с 1 января — 156,76 рубля), плюс фиксированная выплата (9584,69 рубля).

Главный секрет высокой пенсии — «качественный стаж». Это официальная работа с белой зарплатой, за которую работодатель исправно платит взносы. Оптимальный срок — 35–40 лет и больше. Однако даже высокий доход не гарантирует бесконечный рост баллов. Чихачёв напомнил: за год можно получить не более 10 ИПК, сколько бы вы ни зарабатывали.

Ещё один способ увеличить выплаты — выйти на пенсию позже. Отсрочка на 1–10 лет даёт повышающие коэффициенты. Таким образом, будущая пенсия складывается из трёх составляющих: длительность легального стажа, размер официального дохода и возраст обращения за выплатами.

А ранее россиянам назвали новые суммы пенсий по инвалидности в России. Подача заявления на пенсию по инвалидности, как правило, не требуется — СФР назначает её автоматически на основании данных Федерального реестра инвалидов.