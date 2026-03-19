В Тюмени арестована банда, похищавшая людей для принудительного труда на стройках

В Тюменской области задержаны и арестованы шестеро человек, которых обвиняют в похищении людей и последующем принуждении их к труду. По версии следствия, жертв заманивали обманом и удерживали с применением угроз и насилия. Об этом сообщили в СК по региону.

В Тюмени арестовали группу, обвиняемую хищении людей для принудительного труда.

«По версии следствия, в период с 2018 года по 11 февраля 2026 года шестеро обвиняемых, действуя в составе организованной группы, а также иные неустановленные на данный момент лица, из корыстных побуждений осуществляли поиск людей, злоупотребляющих спиртными напитками, лиц без определенного места жительства и других граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Таких людей, как утверждается, обманом приглашали в квартиры на территории Тюмени, где их удерживали, угрожая насилием и применяя его. После этого потерпевших незаконно перевозили в Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Там их использовали на строительных объектах в качестве рабочей силы.

Следствием установлено, что жертвами преступной схемы стали не менее 20 граждан России, проживающих в Тюменской области. Все они впоследствии были освобождены. Преступная деятельность была пресечена в результате совместной работы сотрудников Следственного комитета, региональных подразделений ФСБ и полиции.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу. В рамках уголовного дела продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление других возможных участников, а также дополнительных пострадавших.

