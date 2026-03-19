«Газовая зачистка» в Подмосковье: 15 человек пошли под суд за махинации с подключением к сетям

Следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела о коррупции в газовой отрасли. Пятнадцать человек обвиняются в получении и даче взяток за ускорение подключения к газовым сетям, сообщает пресс-служба подмосковного главка СУ СК РФ.

Преступные действия, по данным следствия, совершались с марта 2023 по июль 2025 года. В числе фигурантов — пять действующих и бывших сотрудников АО «Мособлгаз», остальные — представители коммерческих структур. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток, даче взяток и посредничестве во взяточничестве.

«Начальник управления развития газовых сетей АО «Мособлгаз» вместе с подчиненной … получили … от представителей коммерческих организаций в общей сложности более 10 взяток на общую сумму более 9 млн рублей за положительное рассмотрение и выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения, а также увеличения объемов потребляемого газа», — сообщили в ведомстве.

Это дело является частью масштабной «газовой зачистки» в Подмосковье. Ранее, в феврале 2026 года, троим бывшим высокопоставленным сотрудникам «Мособлгаза» — экс-начальнику управления газовых сетей Наталье Сенаторовой, бывшему советнику гендиректора Антону Шаповалову и экс-директору филиала «Мособлгаз Север» Антону Ракову — были предъявлены обвинения по более чем 100 эпизодам взяточничества на сумму свыше 500 млн рублей. В отличие от текущего дела, тот коррупционный механизм касался создания искусственных административных барьеров при подключении к сетям.

Ранее президент Владимир Путин озвучил статистику по правонарушениям, связанным со взяточничеством и злоупотреблением полномочиями. Согласно заявлению главы государства, ситуация требует пристального внимания надзорных органов.