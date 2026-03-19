Переживший покушение генерал Алексеев идёт на поправку

Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, пострадавшего в результате теракта в Москве, улучшается. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на коллегии Генпрокуратуры.

«Нормально, поправляется», — сказал он.

Глава ведомства не стал вдаваться в подробности о самочувствии Алексеева, ограничившись кратким комментарием. На данный момент информация о ходе лечения и сроках возвращения генерала к исполнению обязанностей не раскрывается.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.