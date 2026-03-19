19 марта, 14:51

Переживший покушение генерал Алексеев идёт на поправку

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, пострадавшего в результате теракта в Москве, улучшается. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на коллегии Генпрокуратуры.

«Нормально, поправляется», — сказал он.

Глава ведомства не стал вдаваться в подробности о самочувствии Алексеева, ограничившись кратким комментарием. На данный момент информация о ходе лечения и сроках возвращения генерала к исполнению обязанностей не раскрывается.

В ФСБ пообещали усилить защиту фигур уровня генерала Алексеева
Напомним, в начале февраля в столице произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Инцидент случился в подъезде его дома: злоумышленник произвёл выстрел и скрылся. Стрелком оказался гражданин РФ Любомир Корба*, уроженец Украины. Скрыться ему удалось ненадолго — фигуранта задержали на территории ОАЭ, после чего передали российской стороне. Позже по делу были арестованы двое предполагаемых соучастников — Виктор Васин* и Павел Васин*. Ещё одна фигурантка, Зинаида Серебрицкая, успела покинуть страну; сейчас она находится в розыске. Как полагают следственные органы, организаторами покушения могли выступить украинские спецслужбы.

* Внесены в список террористов и экстремистов.

Вероника Бакумченко
