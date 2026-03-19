В ФСБ пообещали усилить защиту фигур уровня генерала Алексеева
Обложка © Telegram / Минобороны России
Директор ФСБ России Александр Бортников на коллегии Генпрокуратуры объявил об усилении мер безопасности для высокопоставленных лиц в России, в частности, для таких фигур, как первый заместитель начальника Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он подтвердил это, отвечая на соответствующий вопрос.
«Конечно, будет [усилена]», — сказал Бортников.
По словам директора ФСБ, Алексеев уже идёт на поправку.
Напомним, в начале февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева: в подъезде его дома в него выстрелил уроженец Украины, гражданин России Любомир Корба*. Преступник скрылся, но был задержан в ОАЭ и передан российской стороне. Арестованы также два подельника Корбы* – Виктор Васин* и Павел Васин*. Ещё одна соучастница преступления, Зинаида Серебрицкая, сбежала за рубеж и объявлена в розыск. Организаторами преступления могли быть спецслужбы Украины.
* Внесены в список террористов и экстремистов.