19 марта, 14:39

В ФСБ пообещали усилить защиту фигур уровня генерала Алексеева

Обложка © Telegram / Минобороны России

Директор ФСБ России Александр Бортников на коллегии Генпрокуратуры объявил об усилении мер безопасности для высокопоставленных лиц в России, в частности, для таких фигур, как первый заместитель начальника Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он подтвердил это, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно, будет [усилена]», — сказал Бортников.

По словам директора ФСБ, Алексеев уже идёт на поправку.

Бортников: При расследовании покушения на генерала Алексеева обнаружен британский след
Напомним, в начале февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева: в подъезде его дома в него выстрелил уроженец Украины, гражданин России Любомир Корба*. Преступник скрылся, но был задержан в ОАЭ и передан российской стороне. Арестованы также два подельника Корбы* – Виктор Васин* и Павел Васин*. Ещё одна соучастница преступления, Зинаида Серебрицкая, сбежала за рубеж и объявлена в розыск. Организаторами преступления могли быть спецслужбы Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесены в список террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
