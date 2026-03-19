В ФСБ пообещали усилить защиту фигур уровня генерала Алексеева

Директор ФСБ России Александр Бортников на коллегии Генпрокуратуры объявил об усилении мер безопасности для высокопоставленных лиц в России, в частности, для таких фигур, как первый заместитель начальника Главного управления Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он подтвердил это, отвечая на соответствующий вопрос.