Бывший руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак посетил позиции ВСУ в компании американского актёра Шона Пенна. Старший преподаватель Финансового университета Владислав Фёдоров в беседе с «Газетой.ru» предположил, что таким образом Ермак пытается обезопасить себя от возможных уголовных преследований на родине.

По мнению политолога, визит с голливудской звездой призван напомнить украинским элитам и западным партнёрам, что Ермак по-прежнему сохраняет связи и может быть полезен. Шон Пенн в этой ситуации выступает имиджевым донором, который демонстрирует политическую субъектность экс-чиновника.

Фёдоров считает, что Ермак пытается показать: он ещё «при деле». При этом главная цель поездки может быть куда прозаичнее — защита от новых обвинений в коррупции, которые активно расследуются на Украине. Визит на фронт в компании известного западного деятеля может стать щитом от уголовного преследования.

Ранее стало известно, что американский актёр Шон Пенн побывал в расположении 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Звезду сопровождал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, отправленный в отставку в конце 2025 года на фоне коррупционного скандала.