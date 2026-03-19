Галустян иронично ответил на вопрос о третьем ребёнке: Утром тренировка, вечером соревнование

Шоумен и комик Михаил Галустян, который расстался с женой Викторией после 18 лет брака, рассказал о планах на личную жизнь. В программе Иды Галич «Есть вопросики» артист подтвердил, что у него появилась новая избранница, и не исключил, что вскоре станет отцом в третий раз.

На вопрос о возможном пополнении в семье Галустян ответил с юмором, но дал понять, что тема активно обсуждается.

«Я работаю над этим вопросом. Утром тренировка, вечером соревнование», — пошутил он, намекнув, что ситуация «на контроле».

Комик также затронул тему отношений с бывшей женой, матерью двух его дочерей. По словам Галустяна, они расстались без взаимных обид и претензий. Финансовые вопросы и алименты после развода даже не поднимались — артист заявил, что полностью обеспечивает девочек и продолжает это делать.

Ранее о Голустяне рассказывал психоаналитик: по мнению эксперта, Михаил женился по малолетке, а теперь пустился во все тяжкие. Артист производит впечатление мужчины, который однажды, женившись «по малолетке, поймал жар-птицу за хвост». Ему с самого начала повезло: не было неудачных пробных браков, подрывающих самооценку. Лучшие годы становления он прожил с нетоксичной и любящей женщиной.