Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 16:01

В Киеве прямо на улице скрутили ресторатора, теперь жена ищет его по ТЦК

Обложка © Telegram/ Политика Страны

Обложка © Telegram/ Политика Страны

В Киеве полиция задержала владельца ресторана Nebos Максима Богдановича. Сейчас его жена пытается выяснить местонахождение мужа и бегает по украинским ТЦК. Об этом пишет «Страна.ua».

В Киеве задержали владельца ресторана Nebos Максима Богдановича.

По словам супруги, мужчину остановили на улице. Причиной назвали нарушение ПДД и отсутствие страховки. Во время общения ситуация быстро обострилась. Предприниматель начал сопротивляться, после чего его скрутили, надели наручники и посадили в служебный автомобиль.

Позже супруге сообщили, что задержанного везут в отдел полиции, однако там его не оказалось. Затем ей заявили, что его увезли «за неповиновение» в военкомат. Ранее он уже привлекал внимание правоохранителей из-за публичных споров вокруг ограничений и попытки выезда за границу.

«Как немцы!»: В Одессе сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся, угрожая старушке оружием
«Как немцы!»: В Одессе сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся, угрожая старушке оружием

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК во время попытки затолкать в микроавтобус задержанного мужчину по ошибке применил электрошокер к своему сослуживцу. Видео происшествия публиковал Life.ru.

Полина Никифорова
