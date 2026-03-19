В Киеве прямо на улице скрутили ресторатора, теперь жена ищет его по ТЦК

В Киеве полиция задержала владельца ресторана Nebos Максима Богдановича. Сейчас его жена пытается выяснить местонахождение мужа и бегает по украинским ТЦК. Об этом пишет «Страна.ua».

По словам супруги, мужчину остановили на улице. Причиной назвали нарушение ПДД и отсутствие страховки. Во время общения ситуация быстро обострилась. Предприниматель начал сопротивляться, после чего его скрутили, надели наручники и посадили в служебный автомобиль.

Позже супруге сообщили, что задержанного везут в отдел полиции, однако там его не оказалось. Затем ей заявили, что его увезли «за неповиновение» в военкомат. Ранее он уже привлекал внимание правоохранителей из-за публичных споров вокруг ограничений и попытки выезда за границу.

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК во время попытки затолкать в микроавтобус задержанного мужчину по ошибке применил электрошокер к своему сослуживцу. Видео происшествия публиковал Life.ru.