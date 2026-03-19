Запрет на выезд: Названа группа россиян, которых «задерживают» на границе не реже, чем должников по алиментам

Адвокат Сергей Жорин рассказал, какие категории россиян чаще других сталкиваются с запретом на выезд за границу из-за долгов. В беседе с Life.ru он пояснил, что, вопреки расхожему мнению, это не только неплательщики алиментов, но и люди с другими видами задолженностей.

Те, кого приставы не выпускают за границу, — это не только отцы, которые не платят алименты. Речь в целом о должниках, в отношении которых приставы уже ведут исполнительное производство: это могут быть люди с долгами по кредитам и займам, налогам, штрафам, коммуналке и алиментам. Сергей Жорин Адвокат

Алиментщики, как пояснил эксперт, действительно входят в эту группу, но для них порог жёстче: ограничение на выезд возможно уже при долге от 10 тысяч рублей, тогда как по большинству других долгов ориентир обычно составляет от 30 тысяч рублей.

Жорин сослался на статистику Федеральной службы судебных приставов, согласно которой наибольшая доля таких ограничений сейчас приходится не на алиментщиков.

«Чаще всего из тех, кому запретили выезд за последнее время, — уже не алиментщики. По статистике ФССП, наибольшая доля таких ограничений сейчас приходится на должников по налогам, банковским кредитам и алиментам, но именно алиментные дела в общей массе уже не доминируют», — резюмировал адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что количество запретов на выезд для должников достигло 8,9 млн, увеличившись на 41,5%. Ограничения стали бессрочными, поэтому, несмотря на снижение числа новых постановлений, общее количество продолжает расти. При этом россияне стали активнее закрывать долги: в прошлом году сумма выплат выросла на 31%, а число погашенных производств увеличилось на 28%.