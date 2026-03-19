19 марта, 17:05

Лидеры ЕС поручили проработать меры против бойцов СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Руководство Евросоюза дало старт разработке ограничительных механизмов в отношении россиян, принимавших участие в специальной военной операции. Эта инициатива зафиксирована в официальных выводах, обнародованных по следам встречи европейских лидеров на официальном сайте ЕК.

Как указано в документе, причиной для беспокойства стала потенциальная угроза безопасности внутри ЕС.

Европейским властям поручено провести всестороннюю оценку ситуации и представить Совету ЕС перечень возможных шагов для нивелирования якобы существующих рисков. Ожидается, что Еврокомиссия в ближайшее время приступит к анализу и подготовке соответствующих предложений.

Каллас призвала ЕС не дать Киеву капитулировать перед Россией

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести индивидуальные ограничения на въезд участников СВО без общеевропейского решения. Любая страна может внести человека в Шенгенскую информационную систему как угрозу. После этого отметка становится видна всем пограничным и визовым службам.

Вероника Бакумченко
