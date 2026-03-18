Участникам СВО могут закрыть въезд в ЕС без общего решения союза

Ограничения на въезд в ЕС для участников специальной военной операции могут вводить без общего решения союза. Об этом сообщил эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании VCP Михаил Абасов, пишет газета «Известия».

Специалист пояснил, что речь идёт о работе Шенгенской информационной системы. По его словам, любая страна может внести человека в базу как представляющего угрозу, после чего информация становится доступной всем участникам соглашения.

«Если такая пометка (в системе SIS. — Прим. Life.ru) появляется, запись одной страны становится видимой для всех остальных, её видят и пограничные, и визовые службы, и они обязаны это учитывать», — добавил эксперт.

Абасов уточнил, что отдельные государства уже обладают инструментами для введения точечных ограничений. Для этого не требуется дополнительное общеевропейское решение.

Ранее в США усилили контроль за визами россиян. Сотрудники миграционной службы начали вызывать граждан для проверки документов, подтверждающих законность пребывания. В отдельных случаях инспекторы могут самостоятельно приходить по месту работы, если человек не явился по вызову. Особое внимание уделяют обладателям так называемых «виз талантов», которым необходимо подтверждать заявленную деятельность. В случае несоответствия данных визу могут аннулировать, после чего возможно решение о депортации.