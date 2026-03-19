«Разворачивали на границе»: Как проверить свои долги перед выездом за рубеж, чтобы не сорвать отпуск

Туристам с долгами стоит быть внимательнее: невыплаченные кредиты могут оставить без отпуска прямо у границы. Об этом предупредила турэксперт Наталия Ансталь в беседе с Life.ru, напомнив, что ответственность за проверку задолженностей лежит на самом путешественнике.

За столько лет работы у нас, к сожалению, были разные кейсы. Бывало и такое, что людей разворачивали на границе — уже в точке назначения. Чаще всего это происходит из-за долгов. Когда задолженность переходит в зону работы судебных приставов, они накладывают запрет на выезд за границу. Поэтому очень важно заранее проверить, нет ли у вас долгов, и, если есть, погасить их до вылета. Чтобы неприятный сюрприз не случился прямо в аэропорту. Наталия Ансталь Турэксперт

Сделать это можно на сайте ФССП или через портал «Госуслуги». Бывает и так, что долг возникает внезапно, прямо в день вылета. В этом случае тоже не всё потеряно — у приставов есть три дня на обработку информации. Поэтому, если успеть погасить задолженность, есть шанс, что запрет ещё не успеют оформить.

Не менее важно состояние загранпаспорта. Ансталь привела в пример показательную историю: одному из туристов паспорт поцарапал домашний кот, повредив машиночитаемую зону (МЧЗ). В Москве пограничники его выпустили, а вот в Таиланде возникли проблемы, и человека отправили обратно ближайшим рейсом.

«При таком случае деньги за тур не возвращаются, так как проверять долги — обязанность туриста, а не турагента. Тем более если человек путешествует самостоятельно. Есть вариант оплатить долг, дождаться пока его увидят в системе, это обычно пара дней. И купить новые билеты, чтобы не сгорел весь тур», — подытожила эксперт.

Напомним, что количество временных запретов на выезд из России для граждан с долгами резко выросло в начале 2026 года. По данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 января пограничники получили 8,9 миллиона постановлений об ограничении выезда — это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Показатель увеличился на 41,5%.