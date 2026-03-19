В Москве обсудят будущее разработки и дизайна на форуме Digital-Пересборка

1 апреля в Москве на площадке «МираХолл» пройдёт конференция Digital-ПЕРЕСБОРКА // SIGNALS 2026. Мероприятие объединит представителей разработки, дизайна, мобильных решений и бизнеса для обсуждения трансформации отрасли.

Организаторы отмечают, что 2026 год стал точкой перелома для digital-рынка. Прежние подходы перестают работать: меняется структура команд, снижается рост, а искусственный интеллект из вспомогательного инструмента превращается в ключевой фактор экономики.

В программе — обсуждение состояния рынка и его перспектив. Участники разберут, лопнул ли «пузырь» разработки, как ИИ влияет на продукты и конкурирует с классическими инструментами, а также какие тренды формируют современный дизайн и клиентский опыт. Отдельное внимание уделят управлению командами и роли лидеров. Эксперты обсудят, как меняются требования к тимлидам и техлидам, а также насколько эффективны дизайн-системы в новых условиях.

Своим опытом поделятся представители ведущих компаний, включая билайн, Brand Analytics, Agima, АРИР, «Звук» и другие игроки рынка. Они представят реальные кейсы и подходы к работе в условиях меняющейся экономики.

В рамках открытия презентуют бета-версию аналитического дайджеста SIGNALS 2026 — Q1. В него войдут данные о рынке разработки, мобильной экономики и креативных индустриях, а также оценки экспертов о влиянии ИИ, регуляторики и геополитики.

Финальный выпуск подготовят по итогам конференции. После деловой программы состоится церемония награждения премии «Золотой сайт и Золотое приложение 2026», где отметят лучшие проекты более чем в 60 номинациях.

