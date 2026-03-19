19 марта, 15:11

В Москве пройдёт форум по цифровой трансформации бизнеса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garun .Prdt

В Москве 27 марта пройдёт GLOBAL TECH FORUM-2026, посвящённый цифровой трансформации и автоматизации бизнеса. Мероприятие объединит представителей ИТ-отрасли, крупных компаний и предпринимателей.

Участники представят практические кейсы внедрения технологий. Речь пойдёт о том, с какими трудностями сталкиваются компании при автоматизации процессов, какие решения уже доказали эффективность и как меняется работа под влиянием ИИ и аналитики данных.

Своим опытом поделятся представители ведущих организаций, включая «Яндекс», Wildberries & Russ, «Газпромбанк», 2ГИС и другие. Также на площадке выступят разработчики и поставщики цифровых продуктов.

В программе — обсуждение ключевых направлений: искусственный интеллект, облачные сервисы, чат-боты, CRM-системы, кибербезопасность и клиентские сервисы. Отдельные сессии посвятят HR-технологиям, маркетингу и повышению эффективности команд. Форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения того, какие технологии будут определять развитие бизнеса в ближайшие годы.

Президентская инициатива по ИИ: как крупные компании переводят её в реальные проекты по всей стране

Ранее Life.ru писал, что в Нижнем Новгороде состоится технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». В течение трёх дней мероприятие будет знакомить гостей с технологиями будущего и их влиянием на науку, медиа, культуру и повседневную жизнь.

Полина Никифорова
