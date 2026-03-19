В Москве пройдёт форум по цифровой трансформации бизнеса

В Москве 27 марта пройдёт GLOBAL TECH FORUM-2026, посвящённый цифровой трансформации и автоматизации бизнеса. Мероприятие объединит представителей ИТ-отрасли, крупных компаний и предпринимателей.

Участники представят практические кейсы внедрения технологий. Речь пойдёт о том, с какими трудностями сталкиваются компании при автоматизации процессов, какие решения уже доказали эффективность и как меняется работа под влиянием ИИ и аналитики данных.

Своим опытом поделятся представители ведущих организаций, включая «Яндекс», Wildberries & Russ, «Газпромбанк», 2ГИС и другие. Также на площадке выступят разработчики и поставщики цифровых продуктов.

В программе — обсуждение ключевых направлений: искусственный интеллект, облачные сервисы, чат-боты, CRM-системы, кибербезопасность и клиентские сервисы. Отдельные сессии посвятят HR-технологиям, маркетингу и повышению эффективности команд. Форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения того, какие технологии будут определять развитие бизнеса в ближайшие годы.

