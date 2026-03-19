В Думу внесли проект закона об использовании ВС РФ для защиты арестованных за рубежом

Правительство России представило в Госдуму законопроект, направленный на усиление защиты российских граждан за рубежом. Документ предусматривает возможность использования ВС РФ для защиты россиян в случае их ареста или преследования иностранными судами. Законопроект размещён в электронной базе Думы.

Согласно действующим правилам, президент уже имеет право привлекать армию для выполнения задач, не связанных с её основным назначением. Авторы инициативы предлагают закрепить за главой государства возможность направлять войска для защиты граждан от преследований со стороны иностранных и международных судебных инстанций, действующих без согласия России.

Также, законопроект предусматривает, что по решению президента российские власти будут помогать нашим гражданам, если их арестуют или будут преследовать по закону в других странах.

Ранее Госдума приняла закон об отказе в экстрадиции иностранных бойцов ВС РФ. Поправки вносятся в статью 464 Уголовного кодекса. Согласно этим нормам, Россия будет отказывать другим государствам в экстрадиции иностранцев, служивших в Российской армии, в том числе участвовавших в специальной военной операции на Украине.