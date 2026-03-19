Российским авиакомпаниям до 27 марта продлили ограничения на полёты в Иран и Израиль
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Liliya Fadeeva
Росавиация продлила ограничения на полёты российских авиакомпаний в Израиль и Иран до 23:59 мск 27 марта 2026 года. Соответствующее уведомление выпустило само ведомство.
Как пояснили в Росавиации, российским перевозчикам по-прежнему запрещено летать в эти страны, а также использовать их воздушное пространство для транзита.
При выполнении рейсов в государства Персидского залива авиакомпаниям рекомендовано прокладывать маршруты в обход, через территорию третьих стран. В ведомстве подчеркнули, что все эти меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полётов. Перевозчикам также следует внимательно отслеживать рекомендации авиационных властей других государств.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое гарантирует туристам компенсации за сорванные поездки на Ближний Восток. Документ касается туров, которые не состоялись из-за закрытия воздушного пространства в регионе. Получить выплаты смогут путешественники, купившие путёвки через туроператоров.
