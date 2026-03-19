19 марта, 18:39

Российским авиакомпаниям до 27 марта продлили ограничения на полёты в Иран и Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Liliya Fadeeva

Росавиация продлила ограничения на полёты российских авиакомпаний в Израиль и Иран до 23:59 мск 27 марта 2026 года. Соответствующее уведомление выпустило само ведомство.

Как пояснили в Росавиации, российским перевозчикам по-прежнему запрещено летать в эти страны, а также использовать их воздушное пространство для транзита.

При выполнении рейсов в государства Персидского залива авиакомпаниям рекомендовано прокладывать маршруты в обход, через территорию третьих стран. В ведомстве подчеркнули, что все эти меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полётов. Перевозчикам также следует внимательно отслеживать рекомендации авиационных властей других государств.

Названа главная проблема эвакуации застрявших на Ближнем Востоке российских туристов

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое гарантирует туристам компенсации за сорванные поездки на Ближний Восток. Документ касается туров, которые не состоялись из-за закрытия воздушного пространства в регионе. Получить выплаты смогут путешественники, купившие путёвки через туроператоров.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
