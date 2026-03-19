Иран заявил, что F-35 был сбит с помощью новой системы ПВО

Иранские военные заявили, что истребитель F-35 был сбит с помощью новой системы противовоздушной обороны. Её разработки появились после «12-дневной войны» в июне 2025 года. Об этом сообщили в штабе вооружённых сил страны.

Новые решения создали специалисты воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции. В заявлении отмечается, что эти средства были интегрированы в общую систему обороны страны. Именно с их помощью, как утверждается, удалось нанести удар по самолёту пятого поколения.

Напомним, что ранее КСИР подтвердил удар по F-35 и обнародовал запись с оптико-электронной системы. На ней запечатлён момент поражения американского истребителя в центральной части Ирана.