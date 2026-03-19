Кевин Спейси урегулировал иски о домогательствах с тремя мужчинами

Актёр Кевин Спейси договорился о мировом соглашении с тремя мужчинами, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах. Иски урегулированы во внесудебном порядке, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на решение судьи Высокого суда Англии и Уэльса.

Согласно судебным документам от 13 марта, все разбирательства по данным искам прекращаются по взаимному согласию сторон. Условия сделки держатся в секрете — они прописаны в конфиденциальном приложении.

Трое британцев подали иски против 66-летнего Спейси в ноябре 2025 года. Они утверждали, что актёр совершал в отношении них действия сексуального характера в период с 2000 по 2013 год. Один из истцов заявил о десятках эпизодов, другой — о домогательствах в театре «Олд вик». Третий, актёр Руари Кэннон, рассказал о непристойном поведении Спейси на вечеринке. Сам артист все обвинения отвергал. Совместный процесс должен был стартовать в Высоком суде 12 октября 2026 года, но теперь не состоится.

Ранее Кевин Спейси признался, что остался без дома и вынужден перебиваться временным жильём в отелях. По словам актёра, его карьера рухнула после череды скандалов и обвинений в сексуальных домогательствах. Из-за отсутствия предложений о съёмках и многолетних судебных издержек Спейси пришлось продать собственный дом в Балтиморе, который он называл своим убежищем на протяжении 12 лет.