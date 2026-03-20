Скончался основатель итальянской партии «Лига» Умберто Босси

Итальянский политик Умберто Босси, основатель партии «Лига», ушёл из жизни в возрасте 84 лет. О его смерти проинформировало издание La Repubblica.

Политическую известность Босси приобрёл в 1980-х, когда создал партию «Лига Севера», выступавшую за автономию и независимость северных регионов Италии. В 1991 году партия вошла в коалицию с Сильвио Берлускони и впервые одержала победу на парламентских выборах, что позволило Берлускони занять пост премьер-министра.

Сам Босси на протяжении карьеры избирался в парламент и сенат. Однако в последние годы он отошёл от политики, в том числе по состоянию здоровья. После того как руководство партией перешло к Маттео Сальвини, из её названия исчезло слово «Север».

