ЕС призвал к мораторию на удары по энергообъектам Ближнего Востока

Европейский союз призвал к мораторию на удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе.

Лидеры ЕС выступили с призывом прекратить атаки на энергетику и системы водоснабжения. Они также осудили удары Ирана, но не прокомментировали действия США и Израиля.

«Саммит ЕС призвал к мораторию на удары по энергетике и объектам водоснабжения», — говорится в документе. В заявлении также отмечено, что «Ирану не должно быть позволено получить ядерное оружие».

Ранее американский президент Дональд Трамп рекомендовал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от атак на нефтяные и газовые месторождения Ирана. По словам американского лидера, действия стран скоординированы, и стороны отлично ладят между собой.