От «соломы» к изумрудному ковру: Главный дачник Подмосковья рассказал, как спасти газон после зимы

Жёлтая и сухая трава после схода снега не означает гибель газона, а лишь отражает естественные процессы, происходящие после зимы. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что в этот период важно правильно запустить рост травы.

Зелёная трава вперемешку с сухой и пожелтевшей после схода снега, — знакома каждому владельцу загородного участка. Не стоит пугаться и думать, что газон погиб. То, что вы видите, это абсолютно нормальное явление после зимы. Под снегом трава законсервировалась: старая прошлогодняя поросль пожелтела и полегла, а молодые ростки, тронувшиеся в рост во время оттепелей, сейчас выглядят свежими и зелёными. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Самое главное правило на данном этапе — не торопиться и не ходить по газону, пока почва полностью не просохнет после таяния снега. Если начать работы по грязи, вы повредите корневую систему и оставите глубокие следы, которые потом придётся долго выравнивать. Дождитесь момента, когда верхний слой земли подсохнет и перестанет прилипать к обуви. Первое, что нужно сделать, — аккуратно убрать с поверхности весь крупный мусор: ветки, прошлогодние листья, которые могли залететь с осени.

Следующий и самый важный этап — вычёсывание газона веерными граблями. Обычные грабли с острыми зубьями не подойдут — они могут вырвать молодые ростки вместе с корнями. Веерные грабли мягко сгребают сухую, слежавшуюся траву (так называемый войлок), который мешает молодым побегам дышать и получать солнечный свет.

«Прочёсывать газон нужно тщательно, в двух направлениях — вдоль и поперёк, чтобы освободить всю площадь от отмершей органики. Если этого не сделать, под слоем войлока может развиться плесень или грибковые заболевания, а молодая трава будет расти чахлой и неравномерной», — предупреждает собеседник Life.ru.

Когда газон очищен, нужно обеспечить доступ кислорода к корням. Для этого проводится аэрация — прокалывание дёрна на глубину около 10-15 см. На небольшом участке это можно сделать обычными садовыми вилами, просто прокалывая землю с шагом 15-20 см.

Если площадь большая, существуют специальные приспособления — аэраторы или сандалии с шипами, которые надеваются на ноги. Эта процедура особенно важна, если на газоне после таяния снега застаивалась вода — аэрация поможет ей уйти в нижние слои почвы и предотвратит загнивание корней. После того как газон проветрился и подсох, самое время его подкормить. Весной траве нужен азот для наращивания зелёной массы.

Лучше всего использовать комплексные удобрения с пометкой «весеннее» или специальные газонные смеси. Подойдёт и аммиачная селитра из расчёта 25-40 граммов на квадратный метр, но вносить её нужно строго по инструкции и обязательно по влажной почве, чтобы не сжечь корни. Удобрения равномерно разбрасывают по газону, а затем обильно поливают, чтобы гранулы растворились и ушли в землю.

Заключительный этап — ревизия и ремонт повреждённых участков. После зимы часто обнаруживаются проплешины — места, где трава вымерзла или выпрела полностью. Эти участки нужно аккуратно перекопать, разровнять землю и подсеять свежие семена той же травосмеси, что использовалась при закладке газона. Семена слегка присыпают землей, уплотняют катком или доской и поливают.

«Если всё сделано правильно, через пару недель проплешины сравняются с основным фоном. Важно помнить: первая стрижка весной проводится только тогда, когда трава достигнет высоты 8-10 сантиметров. Срезать нужно не больше трети длины, оставляя высоту около 5-6 сантиметров, чтобы не ослабить растения. Если соблюсти всю эту нехитрую последовательность, ваш газон быстро придёт в себя и будет радовать густой зеленью всё лето», — заключает Чаплин.

Ранее Никита Чаплин объяснил дачникам, как не «убить» урожай мартовским энтузиазмом. Депутат отметил, что начинать подготовку участка нужно, ориентируясь на состояние почвы, а не на календарь. Выезжать на дачу стоит тогда, когда земля немного подсохнет. Перекопка мокрой земли — грубая ошибка, которая уплотняет почву. Первая важная работа в марте — санитарная обрезка деревьев и кустарников. Также необходима обработка сада от вредителей и побелка стволов в марте, а не в мае. В начале весны стоит подготовить теплицу: вымыть её и обработать от грибка. Март — горячая пора для рассады перцев, баклажанов и томатов, но важно не торопиться с посевом.