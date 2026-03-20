19 марта, 23:09

План «Ковёр» введён в аэропортах Волгограда и Геленджика

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты были введены в двух воздушных гаванях России в 01:27 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Волгоград, Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении.

Боеголовку ракеты вынесло на турецкий берег Чёрного моря

Ранее украинские беспилотники атаковали школу в селе Новая Погощь в Брянской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, но повреждено здание школы. Кроме того, ВСУ нанесли целенаправленный артиллерийский удар по посёлку Белая Березка Трубчевского района. Повреждены семь домов, производственное здание и автомобиль.

Тимур Хингеев
