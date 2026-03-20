Боеголовку ракеты вынесло на турецкий берег Чёрного моря

Вечером в четверг, 19 марта, на побережье Чёрного моря к северу от Стамбула была обнаружена боеголовка ракеты. Такой информацией делится агентство IHA.

Утверждается, что местные жители наткнулись на боеголовку на пляже в районе деревни Ялыкёй около 17:00 по московскому времени и незамедлительно вызвали жандармерию.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов осмотрели находку и пришли к выводу, что боеголовка не содержит взрывчатых веществ. Однако для обеспечения безопасности сапёры провели процедуру её ликвидации. Подробности о происхождении боевой части в сообщении не раскрываются.