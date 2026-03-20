Названы все четвертьфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

Все участники четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги конференций определились по итогам матчей 1/8 финала. Итальянская «Болонья» последней вышла в четвертьфинал. Клуб добился победы в ответном матче 1/8 финала.

В игре против итальянской «Ромы» на чужом поле основное время завершилось со счётом 3:3. Победный гол гости забили во втором экстра-тайме. В первой встрече соперники сыграли вничью (1:1).

В четвертьфинале «Болонья» сыграет с английской «Астон Виллой». «Брага» встретится с «Бетисом», «Фрайбург» — с «Сельтой», а «Порту» — с «Ноттингем Форест».

«Шахтёр» сыграет с АЗ, «Кристал Пэлас» — с «Фиорентиной», «Райо Вальекано» — с АЕК, а «Майнц» — со «Страсбуром». Первые матчи 1/4 финала в обоих турнирах состоятся 9 апреля. Ответные поединки пройдут неделей позже — 16 апреля.

