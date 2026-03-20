20 марта, 00:25

Слуцкий назвал вето Венгрии и Словакии ударом по «замашкам» фон дер Ляйен

Словакия и Венгрия наложили вето на 20-й пакет санкций Евросоюза против России, таким образом нанеся удар по бюрократии Брюсселя и «диктаторским замашкам» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

«На самом деле, это прямой удар по бюрократической верхушке Брюсселя и диктаторским замашками фон дер Ляйен, безаппеляционно утверждавшей, что «так или иначе» Киев деньги получит. Но додавить не получилось тех лидеров, для которых национальные интересы и благополучие собственных граждан выше политически ангажированной евросолидарности», — утверждает Слуцкий.

Депутат отметил, что попытки заставить страны изменить позицию оказались безрезультатными, а ставка Брюсселя на стратегическое поражение России через конфликт на Украине привела к дипломатическому тупику. По его словам, ситуация пришла к голливудскому сценарию, где «хвост виляет собакой».

Ранее Евросоюз не смог утвердить выделение Украине военного финансирования на 90 миллиардов евро. Решение заблокировали Венгрия и Словакия. По итогам саммита в Брюсселе инициативу поддержали 25 стран из 27, однако для одобрения требовалось согласие всех участников объединения. Одновременно были заблокированы и планы по утверждению 20-го пакета антироссийских санкций.

