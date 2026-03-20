NBC: США ускоряют переброску военных в регион Ближнего Востока

Американское военное командование приняло решение ускорить отправку дополнительных сил на Ближний Восток в связи с проводимой операцией против Ирана. Такой информацией делится телеканал NBC.

«США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке», — передаёт телеканал, ссылаясь на информированные источники.

Ожидается, что порядка 2,2 тысячи бойцов морской пехоты в ближайшие дни покинут базу в Сан-Диего и отправятся к месту назначения раньше запланированного срока. Они будут размещены на десантном корабле USS Boxer. Кроме того, не исключено, что для выполнения задач потребуется задействовать ещё два аналогичных судна, что приведёт к дополнительной отправке нескольких тысяч моряков.

Ранее Life.ru писал, что лидеры стран Европейского союза на прошедшем саммите не приняли решения об оказании военной помощи Соединённым Штатам в их конфликте с Ираном. В итоговом заявлении по Ближнему Востоку отсутствуют какие-либо упоминания о расширении сотрудничества с Вашингтоном.