Еврокомиссия разрешила странам ЕС поддерживать потребителей электроэнергии

Еврокомиссия смягчила правила для стран ЕС, разрешив им использовать государственную поддержку для потребителей энергии из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция пресс-конференции велась в соцсети X.

«По мере продолжения войны на Ближнем Востоке цены на энергоносители по-прежнему находятся под давлением. Сегодня на заседании Совета ЕС я представила план, направленный на обеспечение немедленного облегчения ситуации там, где это возможно, и на проведение структурных реформ там, где это необходимо. Мы примем меры по всем четырём составляющим цен на электроэнергию», — пишет фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что такие меры будут носить временный и целевой характер. По её словам, правительства ЕС уже сейчас могут задействовать этот инструмент для поддержки домохозяйств и других потребителей, которых сильнее всего затрагивает рост энергозатрат. Отдельно глава ЕК призвала страны союза снизить налоги на электричество.

Ранее Евросоюз призвал к мораторию на удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке. Лидеры ЕС выступили с призывом прекратить атаки на энергетику и системы водоснабжения. Они также осудили удары Ирана, но не прокомментировали действия США и Израиля. Особенно отмечается требование о недопустимости наличия у исламской республики ядерного вооружения.