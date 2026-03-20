ЕС продолжит оказывать Украине военную помощь, несмотря на проблемы с ПВО

Европа готова продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с поставками систем ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом рассказал европейский дипломатический источник газете «Известия» .

Саммит Евросоюза не принял решений о военной помощи США в конфликте с Ираном

Саммит Евросоюза не принял решений о военной помощи США в конфликте с Ираном

Ранее страны Евросоюза призвали к мораторию на удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке. Лидеры выступили с призывом прекратить атаки на энергетику и системы водоснабжения. Они также осудили удары Ирана, но не прокомментировали действия США и Израиля.