ЕС продолжит оказывать Украине военную помощь, несмотря на проблемы с ПВО
Европа готова продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с поставками систем ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом рассказал европейский дипломатический источник газете «Известия».
«У европейцев есть решимость помогать Украине обороняться. Европа готова продолжать оказывать помощь. Из-за конфликта на Ближнем Востоке проблема поставок ПВО для Украины стоит серьёзно», — заявил источник.
Ранее страны Евросоюза призвали к мораторию на удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке. Лидеры выступили с призывом прекратить атаки на энергетику и системы водоснабжения. Они также осудили удары Ирана, но не прокомментировали действия США и Израиля.
