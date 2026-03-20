Военные РФ при помощи трофейных радиостанций запутали ВСУ в Красноармейске

В Красноармейске российские военнослужащие группировки войск «Центр» запутали боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) посредством трофейных радиостанций. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Противник не понимал, откуда мы взялись, вообще у него не было понимания, где люди у них пропадают, были на связи, а теперь нет», — рассказал командир роты Александр Работалов.

А ранее военнослужащий группировки «Север» с позывным Гега установил личный рекорд. За один выезд командир взвода радиоэлектронной борьбы уничтожил 12 FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и защитил гражданскую машину. Также боец рассказал, что для защиты населённых пунктов Белгородчины его подразделение использует высокие точки сотовой связи.