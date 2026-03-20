Любовь Успенская может заработать свыше 85,5 млн рублей за концерт в Москве

Королева шансона Любовь Успенская может заработать свыше 85,5 миллиона рублей на проданных билетах на предстоящее юбилейное выступление в Москве. Об этом передаёт РИА «Новости».

Любовь Успенская выступит на московской площадке Live Arena 29 марта с программой «55 лет на сцене». Ценовой разброс на билеты варьируется от 2,5–3,5 тысячи рублей за места на удалённых секторах до 20 тысяч за партер. Лаунж-зона и премиум-боксы обойдутся гостям в 16 тысяч рублей. Отдельного внимания заслуживают ложи стоимостью 380 тысяч рублей, которые можно выкупить только целиком. Они рассчитаны на 19 человек, и соседние такие секции уже проданы.

За десять дней до события реализовано около 78 процентов билетов. Общая вместимость зала составляет 11 тысяч мест. Если концерт соберёт полный зал, кассовые сборы, по подсчётам агентства, превысят 85,5 миллиона рублей. В эту сумму не входят затраты на организацию шоу.

В качестве специальных гостей на сцене появятся Jakone и Kiliana, Брендон Стоун, Людмила Соколова и другие артисты. Сама певица обещает поклонникам не только лучшие хиты, но и несколько сюрпризов.

