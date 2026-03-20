20 марта, 03:59

Премьер Бельгии признался, что его брат посылал деньги в советскую Украину

Барт де Вевер. Обложка © Wikipedia / DHSgov

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что его семья в советское время переводила деньги на Украину для поддержки диссидентов. Об этом он рассказал в своём заявлении.

По словам Барта де Вевера, его семья была связана с Украиной ещё в советский период. Он уточнил, что брат отправлял средства для поддержки диссидентов, а отец после войны участвовал в создании гуманитарной организации.

«Я мог бы рассказать вам истории о моей семье на Украине, которые очень яркие. Мой брат даже переправлял деньги на Украину в советское время, чтобы финансировать диссидентов, а после войны мой отец был первым, кто пересёк границу с Украиной, чтобы создать гуманитарную организацию. Всё моё детство я помню украинцев у нас дома, где украинские семьи приходили работать и зарабатывать. Поэтому идея, что я не являюсь искренне проукраинским, довольно оскорбительна, даже на эмоциональном уровне», — заявил премьер.

Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией по Украине

Ранее Барт де Вевер высказывался о перспективах восстановления диалога между Европой и Россией. Он отмечал, что обсуждать нормализацию отношений можно только после завершения конфликта и достижения мирного соглашения. По его словам, в текущих условиях такие шаги преждевременны. Премьер также обращал внимание на то, что страны Европы сталкиваются с последствиями кризиса, не участвуя напрямую в переговорном процессе.

Антон Голыбин
