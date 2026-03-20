Экс-главе ФБР Коми выписали повестку после угроз Трампа

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми выписали повестку к следователям. Американский лидер Дональд Трамп требовал привлечь Коми к ответственности в рамках расследования по делу о «российском следе». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Бывший директор ФБР Джеймс Коми получил повестку в суд в рамках масштабного расследования, которое проводит назначенный Трампом федеральный прокурор во Флориде», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, расследование инициировали после заявлений Дональда Трампа о необходимости привлечь Коми к ответственности. Речь идёт о показаниях, связанных с утверждениями о якобы связях республиканца с Россией. Источники NBC сообщили, что в рамках дела уже направили более 130 повесток. При этом расследование ведёт федеральный прокурор, назначенный действующей администрацией.

Ранее попытка привлечь Коми к ответственности уже предпринималась. Тогда дело закрыли из-за нарушений при назначении прокурора. В публикации отмечается, что расследование связано с событиями вокруг выборов 2016 года. В США ранее заявляли о якобы вмешательстве России, однако официальные документы не подтвердили сговор.

Ранее ФБР начало проверку в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента. По данным СМИ, его заподозрили в утечке секретной информации. Расследование стартовало ещё до его отставки. Кент заявлял о несогласии с политикой администрации и утверждал, что Иран не представлял прямой угрозы США. На этом фоне он объявил об уходе с должности.