Фьючерс марки нефти Brent упал почти на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent открылись с заметного снижения на 3%. Это следует из данных биржи Intercontinental Exchange (ICE).

По данным на 04:40 мск, баррель оценивался в 105,5 долларов, потеряв 2,9% от предыдущего значения. К 06:00 падение замедлилось до 2%, и цена составила 106,48 доллара. К 07:00 динамика стабилизировалась, снижение сократилось до 0,46%.

А ранее страны — участники Международного энергетического агентства в количестве 32 стран начали направлять на рынок нефть и нефтепродукты из собственных стратегических запасов. Решение о выделении 400 миллионов баррелей было принято после перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Конкретные объёмы каждой страны и доля нефти и нефтепродуктов будут уточняться по мере согласования деталей.