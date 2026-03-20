Автомаляр стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в 2026 году

В 2026 году на российском рынке труда лидером по зарплатам стал автомаляр, среднее предложение для таких специалистов превысило 180 тысяч рублей. Уровень оплаты в этой профессии за год увеличился на 38%, сообщает ТАСС.

Утверждается, что основная часть автомаляров работает на СТО и в автосервисах, где требуется аккуратность, внимание к деталям и умение использовать современные технологии окраски. Размер заработка зависит от стажа, региона и условий работы. Второе место по доходам заняли сварщики, которым в среднем предлагали 167 132 рубля в месяц. Третью позицию в рейтинге занимают монолитчики, получавшие около 163 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что для получения максимальной страховой пенсии одного лишь длительного стажа недостаточно. В 2026 году для назначения выплат нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). Но итоговая сумма считается по формуле: накопленные баллы умножаются на их стоимость (с 1 января — 156,76 рубля), плюс фиксированная выплата (9584,69 рубля).